La gendarmerie de Koungheul a interpellé 4 suspects, dans le cadre de l’enquête sur le braquage d’un véhicule ayant entrainé la mort d’une dame âgée de 54 ans. Le cerveau est un repris de justice.



Le samedi 7 novembre dernier, en fin d’après-midi, un taxi-brousse, qui venait de quitter le marché hebdomadaire de Touba Alia, a été intercepté par des tirs de fusils perpétrés par trois individus encagoulés et armés jusqu’aux dents. L’attaque a eu lieu à un endroit boisé, entre les villages de Touba Alia et Keur Doff, dans le département de Koungheul. Une passagère, âgée de 54 ans, a succombé à une blessure par balle, malgré son évacuation au district sanitaire de Koungheul par les éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers.



L’enquête diligentée par la gendarmerie de Ribot Escale a fini par porter des fruits. Puisqu’en sus des investigations, la maréchaussée a organisé des opérations de ratissage pour coincer les assaillants, le plus rapidement possible. Selon un communiqué de la division de la communication de la gendarmerie parvenu hier à la rédaction d’’’EnQuête’’, la poursuite des investigations, en étroite collaboration avec la compagnie de gendarmerie de Tambacounda, a permis l’interpellation de quatre individus, avant-hier 15 novembre et hier lundi, au village de Keur Birame Faye.



Le cerveau de la bande, selon la note, est un ancien détenu qui a été libéré de prison en janvier dernier, après un séjour carcéral de 10 ans. Les différentes perquisitions des hommes en tenue des domiciles des mis en cause ont permis de découvrir deux kalachnikovs dont une garnie de 30 cartouches, un chargeur garni et des munitions. Les 4 suspects sont tous placés en garde à vue pour les besoins des auditions dans le cadre de cette enquête.



Le dispositif sécuritaire, informe la même source, a été renforcé et les investigations se poursuivent pour retrouver le reste de la bande qui est dans la nature, depuis les faits.