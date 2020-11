Espagne: 11 passeurs sénégalais écroués - adakar.com

Espagne: 11 passeurs sénégalais écroués Publié le mardi 17 novembre 2020 | Rewmi

© Autre presse

Onze présumés passeurs sénégalais ont été placés sous mandat de dépôt à Tenerife en Espagne, entre vendredi 13 et samedi 14 novembre dernier. La justice espagnole les accuse de trafic d’êtres humains. D’autres capitaines de pirogues attendent de connaitre leur sort. Entre septembre et octobre, plus de 1000 migrants sénégalais sont arrivés en Espagne.