Espagne: 3000 migrants Sénégalais ont débarqué en 48H, 500 morts Publié le mardi 17 novembre 2020

© Autre presse par DR

Migrants

3000 Sénégalais ont débarqué par pirogue sur les côtes espagnoles en 48 heures. Pis selon les chiffres de l’ONG Otra Africa, 500 migrants ont péri en mer.

« Sur les 16 000 émigrants, on parle de 3000 Sénégalais, souligne l’ONG.

En pareille circonstance, recommande l’ONG, la meilleure solution est de mettre en place une cellule de crise au ministère des Affaires étrangères qui va veiller au quotidien sur l’évolution de cette situation. « Parce que chaque jour, on arraisonne des bateaux sur les côtes sénégalaises. On nous parle de 2 ou 3 morts, ou de bateaux qui explosent. Donc, je parle de la fiabilité et de la circulation des informations », a renseigné Souleymane Aliou Diallo, président de l’ONG.

