Une pirogue avec à bord 66 sénégalais dont 3 enfants se perd et débarque au Cap-vert

Une pirogue de migrants échoue sur la corniche-ouest de Dakar

Pirogue perdue, espoir chamboulé. Les candidats à l’immigration clandestine sont de plus en plus nombreux, malgré le nombre de morts noté ces derniers jours.



Cette fois-ci, c’est une pirogue qui transportait 66 sénégalais dont 3 enfants qui a échoué sur l’île de Sal au Cap-vert. Selon le media local, Onda Kriolu, ces migrants qui voulaient regagner l’Espagne ont échoué sur l’île vers 22h30.



Secourus par les autorités locales, 7 parmi les passagers ont été hospitalisés et les autres installés dans des tentes dans un complexe sportif des asperges.