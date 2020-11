Guéguerres entre parents d’élèves et écoles privées : la position irresponsable du ministère de l’éducation - adakar.com

Depuis qu'on a commencé à épiloguer sur le tiraillement entre les tenants des écoles privées et les parents d'élèves, l'Etat sénégalais à travers son ministère de l'éducation se distingue par une fuite de responsabilité affirmée. En demandant aux parents d'élèves d'ester en justice les écoles privées qui leur somment de payer des mensualités avant toute reprise, les services du ministre de l'éducation ont juste prouvé, si besoin en était encore, que la tutelle manquait d'autorité. Oui c'est de cela qu'il s'agit puisqu'il suffisait de la même énergie déployée dans la question du port du voile l'année dernière, pourtant plus sensible comme question, pour débarrasser les élèves de ce début d'année scolaire aussi pénible qu'indécis.