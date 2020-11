Me Abdoulaye Wade : « Je suis en pleine forme » - adakar.com

Me Abdoulaye Wade : « Je suis en pleine forme » Publié le mardi 17 novembre 2020

© Autre presse par DR

Abdoulaye Wade, ex président de la République

Plusieurs nécrologies, dont celle de Me Abdoulaye Wade, ont été publiées ce lundi 16 novembre sur le site internet de Radio France internationale. La conséquence, fâcheuse, d’un problème technique selon le site internet de la RFI. Face à cette situation, Me Abdoulaye Wade a réagi via Facebook.



« Après l’annonce de mon décès sur le site internet de RFI à la suite d’une erreur informatique, je tiens à rassurer que je suis en pleine forme.



Il n’est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre connaissance de sa nécrologie de son vivant 😄



J’en profite pour rappeler à quel point il est important de vérifier ses sources avant de partager une information.