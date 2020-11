Conseil de discipline magistrature: Le juge Téliko convoqué le 30 novembre - adakar.com

Conseil de discipline magistrature: Le juge Téliko convoqué le 30 novembre
Publié le lundi 16 novembre 2020

© aDakar.com par DG

Ouverture d`un atelier sur le renforcement de l`indépendance de la justice

Dakar, le 28 juin 2019 - Un atelier sur le renforcement de l`indépendance de la justice sénégalaise s`est ouvert, ce vendredi 28 juin 2019, à Dakar. Y ont pris part des acteurs du pouvoir judiciaire, la société civile et la tutelle. Photo: Souleymane Teliko, président de l`UMS Tweet

Le juge Souleymane Téliko, par ailleurs Président de l’Union des magistrats sénégalais (UMS), suite à son audition par le rapporteur désigné, est convoqué, le 30 novembre prochain, devant le conseil de discipline.



‘’Par ailleurs, le contenu d'une lettre-réponse du ministre de la Justice, adressée à l’Union internationale des magistrats, a été diffusé dans la presse. Le bureau de l’UMS note que malgré la vacuité du dossier, les autorités tiennent à faire sanctionner le président de l'UMS’’, fait remarquer l’Union des magistrats sénégalais.



Il souligne que ‘’c'est l'avenir de l'association, dont la parole est portée par son président, qui est en danger, car l'existence même de cette procédure, quelle que soit son issue, constitue une menace à l'expression de toute revendication ou appréciation sur les questions intéressant la justice en général et la magistrature en particulier’’, lit-on dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.



Aussi, ‘’le bureau constate avec étonnement que loin de se limiter à des indications procédurales, la lettre du ministre constitue un véritable réquisitoire à charge contre le président Teliko et une immixtion grave et injuste dans la procédure en vue d'influencer le conseil.



Il dénonce publiquement cette attitude inqualifiable et en porte-à-faux avec la neutralité, la retenue et surtout le respect de la présomption d'innocence qui doivent être observés par tous, cette lettre renseignant à suffisance sur l'intention de faire sanctionner à tout prix le président de l'UMS’’. C’est pourquoi ‘’le bureau en appelle à l'engagement de tous pour une mobilisation à la hauteur de l'enjeu’’.