Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, par la voix de son porte-parole, a demandé aux candidats à l’émigration clandestine, qui veulent rejoindre l’Europe à bord des pirogues dans des conditions périlleuses, de renoncer à leur projet. Serigne Bass Abdou Khadre considère ces actes comme suicidaires et bannis par la religion musulmane.



Entre émoi, tristesse, indignation,… le Sénégal est traversé par une multitude de sentiments en voyant une partie de sa jeunesse finir dans les profondeurs océaniques. Alors que les internautes ont observé un deuil national virtuel à la mémoire de ces nombreux candidats à l’émigration clandestine péris en mer ces derniers temps vendredi dernier, l’un des plus éminents leaders d’opinion du pays a pris hier la parole pour demander aux jeunes d’arrêter de prendre des risques pour rallier les côtes espagnoles. Le porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a délivré le message du marabout à travers une déclaration tenue à son domicile à Dakar. «Prendre une pirogue en bravant la mer pour aller en Europe est un acte de suicide et il est banni par l’islam. Que ceux qui souhaitent aller gagner leur vie dans ces pays-là prennent la voie normale ! Certes la vie est actuellement dure, mais sachons que c’est une situation décidée par Dieu, aucun pays n’est d’ailleurs épargné ! Nous sommes des croyants, donc nous devons nous en remettre au Seigneur», a déclaré Serigne Bass Abdou Khadre, sur un ton solennel et ferme.

Après avoir exprimé les regrets du guide spirituel de Touba relativement à tous ces morts enregistrés, le parole-parole a rapporté que «le khalife général des Mourides exhorte tous les citoyens, les musulmans et particulièrement les talibés mourides à ne plus prendre les pirogues s’ils se réclament vraiment mourides et disciples de Serigne Touba». Dans ce sillage, Serigne Bass Abdou Khadre a rappelé que la construction de ce pays dépend de ses fils. «Et personne d’autre ne viendra de l’extérieur pour développer le Sénégal», insiste-t-il.

Le Sénégal a enregistré une centaine de morts de candidats pendant leur tentative de rejoindre les côtes espagnoles des Canaries. Les Forces de défense et de sécurité ont aussi mis la main sur plusieurs convoyeurs qui ont été déférés, des parents de candidats ont également été mis aux arrêts. L’histoire qui a ému plus d’un est celle du petit Doudou Faye qui a été embarqué dans une pirogue par son père qui rêvait de voir son fils devenir footballeur professionnel en Europe.