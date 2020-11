Sécurité : Les Américains, Canadiens et Français alertés sur un risque d’attentat au Sénégal - adakar.com

Sécurité : Les Américains, Canadiens et Français alertés sur un risque d'attentat au Sénégal Publié le lundi 16 novembre 2020 | Le Quotidien

© Autre presse par DR

L`agresseur d`un musulman après l`attentat de Saint-Etienne du Rouvray présenté à la justice

Les Usa, la France et le Canada ont alerté leurs ressortissants au Sénégal sur un risque d’attentat et les ont conseillés de reconsidérer leurs voyages dans certaines zones présentant un risque accru de la covid19, selon le journal Les Echos.



« Evitez de voyager en raison de risques graves pour la sureté et la sécurité », souligne le département d’Etat américain, dans son bulletin d’information servant d’avis aux voyageurs américains pour le mois de novembre. Ces messages sont valables pour les Canadiens et Français.



L’Etat américain conseille également à ses ressortissants de faire preuve de prudence dans la région de Casamance. « Des individus armés ont dressés des barrages routiers et attaqué des voyageurs sur les routes au sud de la Gambie dans la région de Casamance au Sénégal. Les mines terrestres des conflits antérieurs demeurent dans la région de Casamance. Le gouvernement américain a une capacité limitée à fournir des services d’urgence aux citoyens américains dans ce domaine », indique le document.



Il est interdit aux employés du gouvernement américain de circuler sur la route nationale 4 au sud de Ziguinchor, sur la route 20 entre Ziguinchor et Cap Skirring, et sur les routes non pavées sans escorte armée.



C’est presque le même message que l’ambassade de France au Sénégal a signifié à ses ressortissants. « Le risque d’attentat étant élevé, les Français résidents ou de passage à l’étranger sont appelés à faire preuve de vigilance maximale. Il convient en particulier de se tenir à l’écart de tout rassemblement et d’être prudent à l’occasion des déplacements. Il est également recommandé de se tenir informé de la situation et des risques, en consultant les recommandations es Conseil aux voyageurs », soulignent les autorités françaises.