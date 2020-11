CAN 2022: Macky Sall adresse ses “chaleureuses félicitations“ aux Lions - adakar.com

CAN 2022: Macky Sall adresse ses "chaleureuses félicitations" aux Lions
Publié le lundi 16 novembre 2020

Le président de la République Macky Sall a exprimé ses vives félicitations aux Lions du Sénégal qui ont réussi à décrocher leur ticket de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 2022.



Sur Twitter, le chef de l’État félicite aussi bien les joueurs que l’encadrement technique et administratif. "Mes chaleureuses félicitations aux Lions, première équipe qualifiée pour la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football ! J’associe l’encadrement Technique et Administratif à ces félicitations. Bonne chance pour les prochaines échéances.", a écrit Macky Sall.



Les Lions du Sénégal ont décroché leur qualification à la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2022 en battant la Guinée Bissau, 1-0, à Bissau. Avec 12 points, le Sénégal est assuré de participer à la prochaine CAN.



