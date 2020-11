Louga: 7 feux de brousses, 56 ha consumés - adakar.com

Louga: 7 feux de brousses, 56 ha consumés Publié le lundi 16 novembre 2020

Louga: 7 feux de brousses, 56 ha consumés

La région de Louga (nord) a enregistré sept cas de feux de brousse qui ont ravagé une superficie de 56 hectares depuis le début de la campagne de lutte contre ces incendies, a révélé le commandant Mamadou Badji, inspecteur régional des eaux et forêts, repris par APS.



Jeudi, lors du lancement de l’ouverture des pare-feux à Thièl (Linguère), le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a fait état de 29 cas de feux de brousse recensés, dans les régions de Louga, Matam, Kaffrine et Saint-Louis, pour une superficie brûlée de 5.491 hectares.



Il a assuré que toutes les équipes de son ministère sont en état d’alerte pour lutter contre ces sinistres et précisé que près de 375 km de pare-feux assortis d’une ceinture de 120 km ont été réalisés.