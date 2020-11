Youssou Ndour réagit : « Il faut arrêter les provocations » - adakar.com

Après sa prestation, « You », attaqué par des influenceurs sur les réseaux sociauxYoussou Ndour s’offre un bad buzz sur les réseaux sociaux et se fait attaquer par de célèbres influenceurs (photos) ces derniers jours, a lancé quelques mots aux détracteurs de l’Islam. « Arrêtez les provocations. Vous pouvez croire en ce que vous voulez, mais n’oubliez jamais qu’il y a plus de 1,8 milliard de musulmans dans le monde. Si vous touchez à leur meilleur symbole, la meilleure des créatures, vous commettez une grave erreur. L’islam c’est la paix », déclare Youssou Ndour.