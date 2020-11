Le Sénégal bat la Guinée-Bissau et se qualifie pour la CAN 2021 - adakar.com

Le Sénégal bat la Guinée-Bissau et se qualifie pour la CAN 2021 Publié le lundi 16 novembre 2020

N’ayant besoin que d’un nul pour valider sa qualification à la CAN 2021, le Sénégal a fait mieux en s’imposant face à la Guinée Bissau. Grace à un but de Sadio Mané inscrit à la 82e minute, le Sénégal est assuré de disputer la 16e CAN de son histoire.



Aliou Cissé et le Sénégal seront à la CAN 2021, qui se disputera en 2022 au Cameroun à cause du coronavirus. A Bissau pour son match retour face à la Guinée-Bissau, les Lions de la Téranga se sont imposés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie est signé par le joueur de Liverpool et grande star des Lions, Sadio Mané. Avec cette victoire, le finaliste de la dernière CAN se qualifie pour la prochaine édition au Cameroun.



Pour la petite histoire, Aliou Cissé n’a jamais perdu en éliminatoire de la CAN depuis son arrivée sur le banc sénégalais.