CAN 2022: le Sénégal, première équipe qualifiée en phase finale
Publié le dimanche 15 novembre 2020 | RFI

Le Sénégal est la première équipe qualifiée pour la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des nations qui aura lieu début 2022 au Cameroun. Avec 12 points, les Sénégalais sont en effet certains de finir à l’une des deux premières places du groupe I, en éliminatoires de cette « CAN 2021 ». Ils ont décroché le point qui leur manquait en gagnant 1-0 ce 15 novembre 2020.



Car, avec 12 points au compteur, les Sénégalais sont certains de finir à l’une des deux premières places du groupe I, en qualifications. Un match nul, ce 15 novembre 2020 à Bissau, suffisait même à valider leur ticket.