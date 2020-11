Quatorze nouveaux cas et un décès au cours des dernières 24 heures (Officiel) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Quatorze nouveaux cas et un décès au cours des dernières 24 heures (Officiel) Publié le dimanche 15 novembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Tests positifs au coronavirus

Tweet

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré ce dimanche 14 nouvelles contaminations de Covid-19 et un décès lié à la maladie du nouveau coronavirus.



Ces infections proviennent de tests virologiques réalisés sur 862 individus et répartis : 14 cas contacts suivis par les services sanitaires et autant de cas communautaires, a expliqué le directeur de la Prévention.



Faisant le point sur la situation de l’épidémie dans le pays, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a souligné que les cas de contaminations de source inconnue avaient été localisés dans les localités de Fatick (1), de Mbour (1), et d’autres quartiers de Dakar, notamment Liberté 6 (1), HLM Grand Yoff (1), Ouest Foire (1), Niary Tally (1) et Mermoz (1).



Le docteur Ndiaye a dans le même temps déploré un décès lié à la maladie, le 328e depuis l’apparition de la maladie, le 2 mars dernier. Il a également fait état de la guérison de 9 patients.



A ce jour, 15.793 cas positifs de Covid-19 ont été déclarés dans le pays dont 15.16 guéris 328 décès 48 patients sous traitement, d’après les données du ministère de la Santé et de l’Action sociale.





AKS