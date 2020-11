Evolution du coronavirus en Afrique - adakar.com

Evolution du coronavirus en Afrique Publié le dimanche 15 novembre 2020 | Agence de Presse Africaine

Coronavirus

Le nouveau coronavirus provoque une crise sanitaire inédite dans le monde entier et l’Afrique est de plus en plus touchée. Avec cet article, mis à jour régulièrement, APA suit pour vous l’évolution de la Covid-19 sur le continent.





NOMBRE DE PAYS TOUCHÉS



54

NOMBRE DE CAS RECENSÉS

1.962.415

NOMBRE DE DÉCÈS

47.057



Afrique du Sud : Cas (749.182) – Guérisons (693.261) - Décès (20.206)



La nation arc-en-ciel annonce ce samedi 2237 cas et 53décès.



Algérie : Cas (66.819) – Guérisons (44.199) – Décès (2139)



Il y a aujourd’hui 844 tests positifs et 15 décès.



Angola : Cas (13.374) – Guérisons (6345) – Décès (322)



Ce samedi, Luanda rapporte 146 cas et 5 décès.



Bénin : Cas (2844) – Guérisons (2515) – Décès (43)



Dans l’ex-Dahomey, on ne décompte rien.



Bostwana : Cas (8225) – Guérisons (5559) - Décès (27)



Dans ce pays de l’Afrique australe, aucun cas n’est rapporté.



Burkina Faso : Cas (2635) – Guérisons (2426) - Décès (68)



Au pays des hommes intègres, il y a 49 cas supplémentaires et 1 décès.



Burundi : Cas (627) – Guérisons (549) - Décès (1)



Ce pays recense quatre infections.



Cabo Verde : Cas (9780) – Guérisons (9148) – Décès (102)



Dans cet archipel, 39 cas sont confirmés ce samedi.



Cameroun : Cas (22.692) – Guérisons (21.510) - Décès(433)



Au pays de Paul Biya, on mentionne 109 cas.



Centrafrique : Cas (4896) – Guérisons (1924) – Décès (63)



En République centrafricaine, il y a huit nouveaux cas et un décès.



Comores : Cas (579) – Guérisons (549) – Décès (7)



Les îles Comores confirment cinq cas.



Congo : Cas (5515) – Guérisons (3887) – Décès (92)



Ce pays de l’Afrique centrale indique 136 infections.



Côte d’Ivoire : Cas (20.945) - Guérisons (20.630) - Décès (128)



63 cas de Covid-19 et 1 décès sont notés ce samedi.



Djibouti : Cas (5645) – Guérisons (5519) - Décès (61)



Aujourd’hui, quatre cas sont constatés.



Egypte : Cas (110.547) - Guérisons (100.946) - Décès (6442)



Dans ce grand pays de l’Afrique du nord, on déclare 452 cas et 25 décès.



Erythrée : Cas (493) – Guérisons (444) - Décès (0)



Le virus a refait surface dans ce pays.



Eswatini : Cas (6093) – Guérisons (5771) – Décès (119)



L’ex-Swaziland rapporte dix-sept cas et un décès.



Ethiopie : Cas (102.321) – Guérisons (63.675) – Décès (1565)



Ce pays, abritant le siège de l’Union Africaine (UA), note 564 cas et 7 morts.



Gabon : Cas (9062) – Guérisons (8939) – Décès (58)



Dans le pays d’Ali Bongo, il n’y a pas de cas aujourd’hui.



Gambie : Cas (3702) – Guérisons (3567) – Décès (122)



Ce pays enclavé remarque quatre cas.



Ghana : Cas (50.018) – Guérisons (48.179) - Décès (320)



Accra ne déclare rien ce samedi.



Guinée : Cas (12.585) – Guérisons (11.041) – Décès (74)



Conakry annonce 48 contaminations.



Guinée-Bissau : Cas (2419) – Guérisons (2255) –Décès (43)



Ce pays lusophone ne confirme pas d’infections.



Guinée équatoriale : Cas (5104) – Guérisons (4973) – Décès (85)



Malabo n’indique rien ce samedi.



Kenya : Cas (69.273) – Guérisons (44.872) – Décès (1228)



Ce pays de l’Afrique de l’est a communiqué 1080 contaminations.



Lesotho : Cas (2041) – Guérisons (1056) – Décès (44)



Dans cet Etat enclavé, aucun cas n’est répertorié.



Liberia : Cas (1498) – Guérisons (1314) – Décès (82)



Monrovia rapporte ce samedi sept cas.



Libye : Cas (72.628) – Guérisons (43.259) - Décès (995)



Tripoli ne décompte rien aujourd’hui.



Madagascar : Cas (17.223) – Guérisons (16.516) – Décès (249)



Dans la Grande île, aucun cas n’est attesté ce jour.



Malawi : Cas (5964) – Guérisons (5399) - Décès (185)



Ce samedi, deux cas sont rapportés.



Mali : Cas (3868) – Guérisons (2937) – Décès (139)



Ce pays ouest-africain recense 62 infections.



Maroc : Cas (288.211) – Guérisons (234.904) - Décès(4697)



Ce samedi, 5875 personnes ont contracté le virus dans le Royaume. Et 66 patients sont morts.



Maurice : Cas (470) – Guérisons (428) - Décès (10)



A l’île Maurice, aucun cas n’a été détecté ce jour.



Mauritanie : Cas (7948) – Guérisons (7516) – Décès (165)



La République islamique déclare 48 cas.



Mozambique : Cas (14.340) – Guérisons (12.505) - Décès (110)



Maputo constate aujourd’hui 113 cas.



Namibie : Cas (13.449) – Guérisons (12.467) - Décès (138)



Cet Etat dénombre ce samedi 77 cas.



Niger : Cas (1301) – Guérisons (1147) - Décès (70)



Niamey déclare douze contaminations et un décès.



Nigeria : Cas (64.996) – Guérisons (61.029) - Décès (1163)



Ce grand pays de l’Afrique de l’ouest fait part de 268 cas et 1 décès.



Ouganda : Cas (15.789) – Guérisons (8038) – Décès (144)



Kampala constate ce samedi 387 cas.



RD Congo : Cas (11.760) – Guérisons (11.086) – Décès (319)



Kinshasa annonce aujourd’hui 68 cas et 1 décès.



Rwanda : Cas (5394) – Guérisons (4994) – Décès (42)



Le pays de Paul Kagamé déclare 32 cas.



Sao Tomé-et-Principe : Cas (964) – Guérisons (917) - Décès (16)



Ce pays insulaire du Golfe de Guinée recense une infection.



Sénégal : Cas (15.779) – Guérisons (15.407) - Décès(327)



Ce samedi, le Sénégal a réalisé 1069 tests dont 24 sont positifs. Il s’agit de neuf cas contacts suivis, d’un cas importé et de quatorze cas issus de la transmission communautaire. En outre, un patient a rendu l’âme.



Seychelles : Cas (160) – Guérisons (157) – Décès (0)



Ce pays compte maintenant trois cas actifs.



Sierra Leone : Cas (2391) – Guérisons (1816) - Décès(74)



Cette nation anglophone indique ce samedi quatre cas.



Somalie : Cas (4301) – Guérisons (3330) – Décès (107)



Les autorités sanitaires n’ont rien déclaré.



Soudan : Cas (14.401) – Guérisons (9535) – Décès (1116)



Khartoum n’annonce rien aujourd’hui.



Soudan du Sud : Cas (3003) – Guérisons (1290) - Décès (59)



Le dernier Etat africain indépendant indique 43 contaminations.



Tanzanie : Cas (509) – Guérisons (183) – Décès (21)



Ce pays n’annonce rien depuis plusieurs mois.



Tchad : Cas (1591) – Guérisons (1439) – Décès (100)



Dans cet Etat dirigé par Idriss Déby, deux cas sont signalés.



Togo : Cas (2651) – Guérisons (1885) – Décès (61)



Les autorités sanitaires indiquent 46 cas positifs et 1 décès.



Tunisie : Cas (79.339) – Guérisons (53.758) – Décès (2279)



Tunis annonce aujourd’hui 1671 cas et 70 décès.



Zambie : Cas (17.097) – Guérisons (16.137) – Décès (350)



Lusaka rapporte quatre contaminations.



Zimbabwe : Cas (8786) – Guérisons (8096) – Décès (257)



Dans ce pays de l’Afrique australe, il y a 21 nouveaux porteurs du virus.



