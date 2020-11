Pour une fin de la pandémie du coronavirus: Le Sénégal invite l’OMS à poursuivre ses efforts - adakar.com

Pour une fin de la pandémie du coronavirus: Le Sénégal invite l'OMS à poursuivre ses efforts
Publié le samedi 14 novembre 2020 | Sud Quotidien

© Ministère par dr

Point de presse de l`équipe en charge de la gestion opérationnelle de l`épidémie de Covid-19

Dakar, le 6 juin 2020 - L`équipe médicale en charge de la gestion opérationnelle de l`épidémie de Covid-19 au Sénégal a fait le point 3 mois après la survenue de la maladie au Sénégal. Photo: Marie Khémès Ngom Ndiaye, directrice de la Santé publique Tweet

Pour mettre rapidement un terme à la pandémie du coronavirus, le Sénégal a invité la communauté internationale à poursuivre ses efforts. Une déclaration faite lors de la 73ème Assemblée générale de l’Organisation mondiale de la santé qui s’est déroulée à Genève du 9 au 14 novembre. Le Sénégal s’est en outre associé à la déclaration prononcée par l’Afrique du Sud au nom de la région africaine avant d’encourager l’organisation mondiale de la santé (Oms) dans sa riposte aux situations d’urgences sanitaires et s’est félicité des actions réalisées, par l’Organisation dans ce cadre.



«La délégation sénégalaise, tout en saluant le leadership de l'OMS dans la coordination de la réponse mondiale à la Covid 19, l’encourage à poursuivre ses efforts dans ce sens», a déclaré la directrice générale de la santé publique, Marie Khemess Ngom.



Dans la riposte à la Covid 19, avance-telle : «mon pays continue de prendre une part active aux initiatives multilatérales mises en place, telles que l’Access to COVID-19 Tools Accelerator». Un engagement qui selon elle, vient en complément des actions entreprises au niveau national à travers, particulièrement, le plan de contingence multisectoriel déclenché par son département dès l’apparition du premier cas de Covid 19, le Plan national de Riposte contre la Covid 19 et le Programme de Résilience Economique et Sociale (PRES), destiné à atténuer les impacts socio-économiques de la pandémie. Le Sénégal a aussi félicité l’OMS de l’appui technique, opérationnel et stratégique qui a permis aux États Membres de renforcer leurs capacités au titre du Règlement sanitaire international (2005), et d’élaborer leurs plans de préparation et de riposte à la Covid 19.



Pour conclure, la délégation sénégalaise a réitéré son appel à assurer un accès rapide et sans entrave aux tests diagnostiques, aux médicaments, aux vaccins de qualité, sûrs, efficaces et abordables et a invité la Communauté internationale à poursuivre ses efforts pour mettre rapidement un terme à la pandémie de la Covid 19.



Denise ZAROUR MEDANG