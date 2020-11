Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions: «La Guinée Bissau sera aussi dangereuse chez elle» - adakar.com

Kalidou Koulibaly, défenseur international sénégalais

Après la victoire sur la Guinée Bissau (2-0), Kalidou Koulibaly s’attend à une forte adversité lors de ce match retour qui opposera ce dimanche à Bissau, le Sénégal à la Guinée- Bissau comptant pour la 4ème journée du groupe I des éliminatoires de la CAN.



Le capitaine des Lions qui s'est exprimé sur la Fsf TV pense que les Lions s’acheminent vers un match assez difficile contre les «Djurtus». «Cela va être un match assez difficile à Bissau. Ils auront à cœur de bien joué car ils ont perdu. Nous, on sait qu’il est toujours difficile de jouer avec la même équipe trois jours après. On va essayer de travailler, d’avoir un plan de jeu et essayer d’être tactiquement parfait et prendre les trois points. Ils auront à cœur de nous presser. Il va falloir être attentif à tout, essayer de gagner et prendre les trois points. Ce que nous cherchons c’est la qualification au plus vite. Pour l’instant, nous avons fait un parcours sans faute et on aurait poursuivre sur ce chemin-là. J’espère qu’on ira là-bas pour prendre les trois points. On sera attentif car la Guinée Bissau sera aussi dangereuse chez elle», a-t-il souligné.



Avec la longue période sans compétition suivie de défaite contre le Maroc (3-1), le défenseur sénégalais pense que les Lions avaient l’envie de bien faire, de retrouver les automatisme mais surtout de renouer avec la confiance lors de leur première sortie à domicile. Ce, malgré les conditions de jeu qui, selon lui, n’ont pas faciles.



«LES FEDERATIONS ET LA CAF DOIVENT REVOIR L’HEURE DES MATCHES. IL FAIT TRES CHAUD A 16 HEURES»



«On savait que le match que nous avons joué mercredi dernier allait être difficile surtout avec l’horaire. Il y avait beaucoup de chaleur. Après les organismes deviennent beaucoup plus habitués. On a eu beaucoup de temps pour préparer le match on a envie de bien faire pour ce match surtout après la défaite contre le Maroc. On a voulu faire plaisir à nos supporters, à la population sénégalaise. Le plus important était de prendre les trois points sur ce match. On l’a fait et on doit travailler sur certaines choses mais le plus important c’était de prendre les trois points et renouer avec la confiance.



En ce moment on a beaucoup besoin de confiance, retrouver les automatismes que l’on avait. Car, cela fait un an que l’on n’est pas venu jouer au pays. Cela nous a fait plaisir de venir jouer sous nos terres», relève-t-il, avant de déplorer les conditions des matchs et surtout les horaires auxquelles elles sont programmées. «C’est un peu difficile de jouer à 16h. Il fera super chaud avec des températures qui avoisineront les 35 degrés. Ce sera difficile pour nous et pour les organismes. Déjà, nous avons beaucoup de matchs cette saison. Il va falloir faire beaucoup attention. Je crois qu’il y aura des discussions entre les dirigeants des différentes fédérations et la CAF pour améliorer ce sujet». Il y a des pays où l’on peut jouer à certaine heure mais des pays comme les nôtre, c’est difficile de jouer à cette heure car, le ballon va moins vite, la chaleur ne nous la permet pas. Mais le plus important c’est de sortir et de gagner le match. Le reste c’est aux dirigeants de le faire», soutient-il.



Omar DIAW