24 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 7 nouveaux guéris, 1 nouveau décès et 4 cas graves en réanimation. Publié le samedi 14 novembre 2020

© Ministère par DR

Point de presse du ministère de la Santé sur l`épidémie de Covid-19

Dakar, le 7 septembre 2020 - Les équipes du ministère de la Santé et de l`Action sociale en charge de la gestion de la pandémie de Covid-19 ont animé, un point de presse pour faire le bilan de la gestion de la maladie 6 mois après son apparition au Sénégal. Tweet

Sur 1069 tests réalisés, 24 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 2,25 %. Il s’agit de 9 contacts suivis, 1 cas importé (AIBD) et 14 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Liberté 5 (2), Thiès (2), Almadies (1), Dahra (1), Dakar Plateau (1), Fann Résidence (1), Hlm Grand Médine (1), Mbour (1), Ouakam (1), Sicap Baobab (1), Tivaouane (1) et Yoff (1).

7 patient ont été testés négatifs et déclarés guéris.

4 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Un nouveau décès lié à la Covid-19, enregistré.

A ce jour, le Sénégal compte 15779 cas positifs dont 15407 guéris, 327 décès et 44 encore sous traitement.