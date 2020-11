Le Musée des civilisations noires sera rouvert le 6 décembre - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le Musée des civilisations noires sera rouvert le 6 décembre Publié le samedi 14 novembre 2020 | afriqueactudaily.com

© Présidence par DR

Le chef de l`État visite le Musée Quai Branly - Jacques Chirac

Paris, le 19 décembre 2016 - Le chef de l`État Macky Sall a visité le Musée Quai Branly - Jacques Chirac à Paris. Le chef de l`État était accompagné d`une forte délégation. Macky Sall est en visite d`État en France. Tweet

Le Musée des civilisations noires (MCN) de Dakar, fermé depuis mars dernier, sera rouvert à partir du 6 décembre prochain, annonce sa direction générale dans un communiqué.



« La réouverture officielle du Musée des civilisations noires sera effective le 6 décembre 2020 », déclare la même source, rappelant que le MCN a été inauguré à la même date, il y a deux ans.



Les horaires d’ouverture sont maintenus, de 9 heures à 19 heures, du mardi au dimanche, selon le communiqué.



Un « protocole [sanitaire] strict » sera en vigueur en permanence, au musée, pour la prévention du Covid-19.



« Nous comptons sur la coopération de tous pour le respect des mesures barrières, pour rendre vos visites au MCN agréables et sécurisées », affirme la direction générale du MCN.



En prélude à la réouverture du musée, un « accès libre et gratuit » sera offert au public pour deux nouvelles expositions temporaires.



Il s’agit de l’exposition « Héritage » du graffeur américain JonOne, que l’on peut voir du 13 au 22 novembre, et d’une autre prévue du 27 novembre au 5 décembre, pour la célébration des quarante ans d’activité artistique du peintre sénégalais Kalidou Kassé.