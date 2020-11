Le président de la transition malienne attendu à Dakar ce samedi - adakar.com

News Diplomatie Article Diplomatie Le président de la transition malienne attendu à Dakar ce samedi Publié le samedi 14 novembre 2020 | homeviewsenegal.com

Bah N’daw, Président de la transition malienne

Sur invitation du chef de l’Etat, Macky Sall, le président de la transition malienne, Bah N’daw, effectuera une visite officielle au Sénégal, les samedi 14 et dimanche novembre 2020, informe le palais présidentiel.



« Cette visite, selon la même source, traduit la volonté des deux chefs d’Etat d’oeuvrer au raffermissement des excellentes relations d’amitié fraternelle, de bon voisinage et de coopération multiforme qui unissent les deux pays », lit-on dans le communiqué



Le président de la transition au Mali a entamé jeudi matin par Accra, capitale du Ghana, une tournée diplomatique de six jours en Afrique de l’Ouest.

Le chef de l’Etat malien est attendu ensuite au Togo. Il va boucler sa tournée par la Guinée-Bissau, après l’étape du Sénégal.

Ex-ministre de la Défense du Mali, Bah N’Daw dirige la transition dans son pays depuis fin septembre dernier, à la suite du coup d’Etat qui a renversé le 18 août le régime du président Ibrahim Boubacar Keita.