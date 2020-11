Selon Google et la SFI, l’économie numérique pourrait peser près de 180 milliards $ en Afrique d’ici 2025 - adakar.com

Selon Google et la SFI, l'économie numérique pourrait peser près de 180 milliards $ en Afrique d'ici 2025
Publié le samedi 14 novembre 2020 | Agence Ecofin

Stephanie von Friedeburg, la directrice des opérations de la SFI

D’ici 2025, l’économie numérique a le potentiel de contribuer pour 180 milliards USD à l’économie africaine, selon le niveau d’utilisation des technologies numériques par les entreprises et la bonne combinaison des actions politiques. Google et la Société financière internationale (SFI) l’ont estimé dans leur rapport conjoint « e-Conomy Africa 2020 ».