Tidjane Thiam nommé président du conseil d`administration de Rwanda Finance Limited - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Tidjane Thiam nommé président du conseil d`administration de Rwanda Finance Limited Publié le vendredi 13 novembre 2020 | Agence Ecofin

© Autre presse par DR

Tidjane Thiam quitte Crédit Suisse

Tweet

Après avoir pris la tête de « l’Africa COVID Task Force » et pris fonction en tant qu’administrateur chez Kering, le banquier ivoirien, Tidjane Thiam, vient de se faire recruter par Kigali afin de faire du Rwanda, un centre financier international.



L’ex-directeur général de Crédit Suisse, Tidjane Thiam (photo), a été nommé le jeudi 12 novembre par le gouvernement rwandais, à la tête du conseil d’administration de Rwanda Finance Limited, une nouvelle agence publique créée pour promouvoir et développer le Rwanda en tant que centre commercial et financier d’excellence, en favorisant le commerce et les investissements transfrontaliers.



Tidjane Thiam a été nommé avec six autres membres du conseil d’administration du nouvel organe, dont Diko Jacob Mukete, un expert camerounais de la gouvernance, des réformes économiques et financières, et le Gabonais Liban Soleman Abdi, spécialiste en gestion financière, en entrepreneuriat et en conseil gouvernemental. Abdi a également été chef de cabinet du président du Gabon et président de l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon.