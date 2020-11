Me Augustin Senghor candidat à la Présidence de la CAF (média) - adakar.com

Me Augustin Senghor candidat à la Présidence de la CAF (média) Publié le vendredi 13 novembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) Me Augustin Senghor est candidat à l’élection du président de la Confédération africaine de football (CAF), a annoncé Sud Quotidien.



’’Maître Augustin Senghor est candidat à la Présidence de la Confédération africaine de football (CAF). Des sources dignes de foi, établies au Caire, siège du gouvernement du football continental ont certifié à Sud Quotidien que le Président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a bel et bien déposé sa candidature pour la succession du Malgache, Ahmad’’, rapporte Sud dans son édition de ce vendredi.



’’Des informations confirmées par deux vice-présidents de la FSF’’, ajoute la publication, soulignant que l’intéressé ’’continue à soutenir être plutôt préoccupé par les trois points à prendre à Bissau, dimanche prochain lors de la 4ème journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 entre les Djurtus et les Lions du Sénégal’’.



Le président sortant, le Malgache Ahmad, est le premier à déclarer sa candidature à sa propre succession pour l’élection prévue le 12 mars prochain.



En plus du président Ahmad élu pour un premier mandat en 2017, trois autres personnalités du football africain ont fait acte de candidature à la présidence de la CAF.



Il s’agit de l’ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Anouma, du président des Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud, Patrice Motsepe et de Ahmed Yahya, président de la Fédération mauritanienne de football, aussi membre du Comité exécutif de la CAF.



Pour être valable, tout candidat doit obtenir le parrainage de trois fédérations membres de la CAF, dont celle de son pays. Il faut ensuite obtenir la majorité des voix lors de l’élection.



La date de clôture du dépôt des candidatures est fixée au jeudi 12 novembre.



