Macky Sall au Forum de Paris: “Il faut accepter nos différences“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Macky Sall au Forum de Paris: “Il faut accepter nos différences“ Publié le vendredi 13 novembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par LM

Macky Sall reçu à l`Élysée

Paris, le 12 novembre 2020 - Le président de la République est à Paris. Il a été reçu par son homologue français. Macky Sall prend part avec le Président du Conseil Européen et la Directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI) à la 3e édition du Forum de Paris sur la paix. Tweet

Le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall a appelé, jeudi, à Paris, à l’acceptation des différences dans la construction du vivre ensemble, fustigeant en même temps ceux qui justifient leurs forfaits ’’en utilisant’’ la religion musulmane ’’qui en est la première victime’’.



’’Il faut que nous acceptions les différences, que nous allions ensemble vers ce que nous voulons bâtir en commun’’, a déclaré le président de la République au cours d’un panel organisé à l’Elysée dans le cadre du forum de Paris sur la paix.



Macky Sall s’exprimait en présence du président français, Emmanuel Macron, de la Directrice générale du Fmi, Kristalina Gueorguieva et du président du Conseil européen, Charles Michel, entre autres dirigeants.



’’Nous avons besoin d’étendre le spectre des discussions et de tenir compte des réalités des uns et des autres pour bâtir des valeurs communes. C’est tout à fait possible’’, a dit le chef d’Etat sénégalais.



Il a poursuivi : ’’Nous n’avons pas forcément les mêmes valeurs, nous sommes africains, vous êtes européens, nous sommes différents. Il faut que nous acceptions nos différences pour aller vers ce que nous voulons bâtir en commun’’.



’’C’est comme cela que je vois la plateforme qui nous permettra de combattre ensemble tous ceux qui sont contre ces valeurs communes que nous voulons développer et qui se nourrissent de la haine, créent un discoours hégémonique pour justifier leurs forfaits en utilisant la religion alors que l’Islam, religion de tolérance, est d’ailleurs la première victime’’, a fait part le chef de l’Etat.



Le président de la République a mis en avant l’Islam, religion de paix et de tolérance, rappelant le geste du Prophète Mohamed qui, à Médine, avait hébergé dans sa mosquée des gens en quête de zone de prière.



Macky Sall a donné aussi en exemple le modèle de l’Islam sénégal.’’L’Islam que nous connaissons au Sénégal et que nous assumons est un islam de tolérance (....) Nous voulon qu’il y ait de la tolérance vis-à-vis de l’Islam tolérante’’, a t-il soutenu.



Le président sénégalais Macky Sall a également critiqué l’ordre international issu de la deuxième guerre mondiale, estimant qu’il ‘’faut remettre en cause ces règles qui sont dépassées’’.



’’Il y a des parties du monde qui n’étaient pas là en 1945, elles étaient sous colonies. Nous n’étions pas là quand on formait les Nations Unies donc les règles qui sont là et qui gouvernent les Nations Unies ne sont pas dans notre intérêt’’, a relevé le président sénégalais.



Selon lui, ‘’toute l’Afrique, 54 Etats et aucun n’est membre permanent du Conseil de sécurité, alors que l’essentiel de l’agenda c’est l’Afrique : les conflits, les maladies, le terrorisme’’.



Le Forum de Paris sur la paix, initié en 2018, ‘’est un cadre de dialogue sur des questions d’intérêt majeur touchant à la gouvernance mondiale et au multilatéralisme’’.



Cette 3e édition du Forum portait sur des sujets liés à la santé, à l’environnement, à l’inclusion, au commerce, au numérique et à l’éducation.



AN/OID