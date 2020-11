FANN RESIDENCE - Serigne Babacar Sy Mansour chez Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum - adakar.com

© Autre presse par DR

Le Khalife général des Tidianes chez Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum

A la suite du rappel à Allah SWT de Sokhna Aïda Dème, épouse de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, le Khalif General des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour a été ce Jeudi 12 novembre 2020 aux alentours de 12H, à Fann Résidence, pour présenter ses condoléances à la famille d’Al Maktoum.



Il a été accueilli par plusieurs membres de la famille Sy dont Serigne Mansour Sy Djamil, Serigne Mame Malick Sy Al Maktoum Serigne Habib Sy Mansour, , Serigne Cheikh Oumar Sy Djamil, Serigne Abdou Sy Al Maktoum, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amine, Serigne Pape Youssoupha Diop, Serigne Pape Cissé, entre autres membres de la famille Sy, en presence d’El Hadj Mansour Mbaye.



Une atmosphère remplie d'émotion que le Khalife a voulu garder simple et intime. La famille de la défunte s'est réjouie de cette visite hautement symbolique qui vient apporter une brique de plus dans la consolidation des liens qui unissent la Hadara Malikiya. La famille de la défunte, par la voix de Serigne Mansour Sy Djamil et de Serigne Babacar Cissé Oumou (Pape Cissé), a tenu à réaffirmer le leadership de Serigne Babacar Sy Mansour en tant que Khalife Général des Tidianes, et Chef Suprême de toute la famille de Seydil Hadji Malick Sy RTA. Des témoignages émouvants sur la défunte ont également été prononcés par les différents orateurs y compris le Khalife lui-même qui connaissait parfaitement son père Ndioba Déme.



Pour rappel, Sokhna Aïda Dème a été rappelée à Dieu le vendredi 06 novembre 2020.