Massification chez Sonko : 4 nouveaux visages, dont un Mbacké-Mbacké, intègrent Pastef

Publié le vendredi 13 novembre 2020

Ousmane Sonko, leader du Pastef

La vague d’adhésions se poursuit chez Ousmane Sonko. Après une semaine assez chargée, le leader de Pastef/Les Patriotes continue sur sa lancée massificatrice et vient d’enregistrer 4 nouvelles venus au sein de son parti.



Sur Facebook, Ousmane Sonko annonce les adhésions de :



• Serigne Abdou Samad Chouaïbou MBACKE, dignitaire religieux de Touba la sainte ;



• Monsieur Serigne SOW, Président du Mouvement pour l’Alternative Citoyenne à Mbacké, et sa délégation ;



• Monsieur Mohamed DIA, ex banquier chez JP Morgan Chase Bank, gérant d’un cabinet de consultance chargé d’aider les petites et moyennes banques aux Etats-Unis, mais aussi les start-ups au Sénégal ;



• Monsieur Momath CISSE, ingénieur statisticien économiste, membre démissionnaire de REWMI dont il était le Délégué Général à la Statistique et à l’Analyse des données et Responsable de la Cellule Statistique et Informatique de la Task-force.

