« Il ment aux Sénégalais » : Moustapha Diakhaté fracasse un nouveau ministre de Macky Sall Publié le vendredi 13 novembre 2020

Moustapha Diakhaté, président du Groupe parlementaire "Benno Bokk Yakaar"

Moustapha Diakhaté s’est fendu d’un post sur sa page Facebook pour démentir Oumar Sarr dans l’affaire dite de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI). Selon l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakkar, le président du parti des libéraux et démocrates a bel et bien été inquiété par l’institution, contrairement à ce qu’il a dit.



« Je n’ai jamais été inquiété par la Crei » : Omar Sarr ment aux Sénégalais



Contrairement à ce qu’il a dit Monsieur Omar a bel et bien été inquiété par la Crei. La Cour de répression de l’enrichissement illicite avait demandé et obtenu la levée de son immunité parlementaire dans le cadre de la traque des biens mal acquis.



Il s’y ajoute que Monsieur Sarr était aussi frappé, à l’instar d’autres libéraux suspectés d’enrichissement illicite, d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire sénégalais.



