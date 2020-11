Rwanda : Paul Kagame enrôle l’expérimenté Tidjane Thiam - adakar.com

Publié le vendredi 13 novembre 2020 | senenews.com

Rwanda : Paul Kagame enrôle l'expérimenté Tidjane Thiam

© Autre presse par DR

Rwanda : Paul Kagame enrôle l’expérimenté Tidjane Thiam

Tidjane Thiam, l’ex-patron de Credit Suisse vient d’être nommé président du conseil d’administration du Rwanda Finance Limited, l’agence gouvernementale chargée du développement et de la promotion du Kigali International Financial Centre (KIFC).



Après son départ précipité de la banque Credit Suisse, Tidjane Thiam confirme son ambition africaine. Le banquier franco-ivoirien vient en effet d’être nommé par le gouvernement rwandais à la tête du conseil d’administration du Rwanda Finance Limited. Cette nomination, qui intervient en même temps que six autres membres, est signée du Premier ministre rwandais Édouard Ngirente au terme d’un cabinet ministériel présidé par le chef de l’État Paul Kagame, mercredi 11 novembre, au Village Urugwiro.



Depuis le 7 février, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions de directeur général au sein du groupe bancaire helvète, Thiam a tout d’abord été signalé au conseil d’administration du holding français de luxe Kering, avant de refaire parler de lui sur le continent.