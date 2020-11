Les conséquences du réchauffement climatique en Afrique - adakar.com

Les conséquences du réchauffement climatique en Afrique Publié le vendredi 13 novembre 2020

© RFI par Edouard Dropsy

Dans le marché HLM, en plein cœur de Dakar, les ordures jonchent les rues. Dakar, le 20 août 2019.

Les températures moyennes futures en Afrique devraient augmenter à un rythme plus rapide que la moyenne mondiale dans tous les scénarios de réchauffement, selon un rapport de Greenpeace. publié cette semaine.



Selon ledit rapport, les événements météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur, les inondations et les pluies intenses augmentent en intensité, en fréquence et en gravité dans de nombreuses régions d’Afrique, menaçant gravement la santé humaine, la sécurité alimentaire, la paix, et la biodiversité .



Le climat en Afrique subsaharienne est devenu plus extrême et imprévisible au XXIe siècle, une tendance qui va devenir plus prononcée dans les décennies à venir selon les scientifiques du climat. C’est la principale conclusion du rapport détaillé publié aujourd’hui par Greenpeace Afrique et l’unité scientifique de Greenpeace. Le rapport « Weathering the Storm : Extreme Weather and Climate Change in Africa » explore la relation entre les événements météorologiques extrêmes et le changement climatique en Afrique. Il fait un état des lieux des données scientifiques disponibles sur la façon dont la crise climatique devient incontrôlable sur le continent africain, notamment à travers des vagues de chaleur extrêmes irrégulières, des inondations, des sécheresses et des cyclones d’une ampleur sans précédent. Les problèmes liés au climat peuvent souvent être ressentis de manière disproportionnée dans les communautés les plus pauvres car elles sont les moins équipées pour faire face aux changements et s’y adapter.



Des conclusions alarmantes



L’augmentation annuelle moyenne de la température pour une grande partie de l’Afrique devrait dépasser 2℃ ou se situer entre 3℃ et 6℃, d’ici la fin du XXIe siècle si les émissions élevées se poursuivent – deux à quatre fois au-delà de l’augmentation autorisée par l’Accord de Paris.



La hausse de la température est susceptible d’entraîner des décès, des déplacements, des conflits liés au climat, des précipitations irrégulières, des pénuries d’eau potable, une entrave à la production agricole et une extinction accélérée des espèces africaines endémiques.



La fréquence, l’intensité et la durée des épisodes de chaleur extrême devraient augmenter, suivant les tendances déjà observées en Afrique australe, orientale et septentrionale.