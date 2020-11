Covid-19 au Sénégal: retour en classe pour quelques 4 millions d’élèves - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education Covid-19 au Sénégal: retour en classe pour quelques 4 millions d’élèves Publié le vendredi 13 novembre 2020 | RFI

© aDakar.com par SB

Rentrée scolaire 2018/2019

Dakar, 4 octobre 2018 - Les élèves ont repris le chemin des écoles, ce jeudi 4 octobre, pour l`année scolaire 2018/2019. Tweet

Les écoles étaient fermées depuis le mois de mars, à cause de la pandémie de coronavirus. Seules les « classes d’examen » avaient rouvert au mois de juin. Mais alors que plus d’un tiers des élèves sénégalais sont scolarisés dans le privé, cette rentrée est marquée par un bras de fer entre parents d’élèves et certaines écoles, qui exigent le paiement des frais de scolarité la période de fermeture décidée par l’État.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



L’ardoise est lourde pour cette mère de deux enfants de quatre et dix ans. Leur école privée réclame le paiement des trois mensualités avant de pouvoir reprendre les cours : « Pour moi, ce n’est pas juste, trois mois les enfants sont restés comme ça à la maison sans rien faire, moi j’ai payé 22 000 (francs CFA) pour les deux par mois. C’est dur pour les mères de famille franchement. »



22 000 FCFA, un peu plus de 33 euros, multipliés par trois. Inadmissible pour Maître Massokhna Kane, président de l’association SOS consommateurs, qui parle de « chantage » : « C’est quand même insupportable pour les femmes. Nous exigeons de l’État qu’il règle ce litige, parce que ça ne doit pas être la loi du plus fort ! »

Articles associés Agence de Presse Sénégalaise

Rentrée des classes pour quatre millions d’élèves ce jeudi