[Série pont Sénégambie]: une révolution dans les déplacements des usagers(1/3)

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au dimanche 15 novembre, nous vous proposons une série de reportages consacrés au pont Sénégambie qui change la vie des Gambiens et des Sénégalais depuis un an. Inauguré en janvier 2019, ce pont remplace l'ancien bac qui traversait le fleuve Gambie. Le ferry transportait les nombreux passagers qui voulaient relier la région de la Casamance située au sud du Sénégal, la Gambie et le nord du Sénégal. Pour les passagers rencontrés, l'ouverture du pont est une bénédiction. Reportage à Farafenni en Gambie de notre correspondant sur place.