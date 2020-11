Macky Sall sur l’extrémisme religieux : « L’Islam est la première victime… » - adakar.com

Macky Sall sur l'extrémisme religieux : « L'Islam est la première victime… » Publié le vendredi 13 novembre 2020 | dakaractu.com

Macky Sall sur l'extrémisme religieux : « L'Islam est la première victime… »

«Il nous faut une humanité commune. Il nous faut aller vers des plateformes communes. Je suis tout à fait confiant que nous pouvons partager des valeurs. Nous avons besoin d’étendre le spectre de la discussion et prendre en compte les valeurs des uns et des autres», c’est l’invite du président Macky Sall à la communauté internationale.



Pour le chef de l’État sénégalais, seule l’acceptation des divergences culturelles des uns et des autres aidera à combattre l’extrémisme religieux dans ses différentes facettes.



« Nous n’avons pas forcément les mêmes valeurs. Nous sommes africains et nous, nous ne sommes pas les mêmes. Mais on peut partager certaines valeurs. On est différent, mais on peut être ensemble. Il faut que nous acceptions les différences et que nous allions ensemble vers ce que nous voulons bâtir ensemble. En tout cas, la plateforme pourra nous aider à combattre ensemble tous ceux qui sont contre ces valeurs communes que nous pouvons développer et qui se nourrissent de la haine et qui veulent créer un discours hégémonique pour justifier leur forfait en utilisant la religion alors que l’Islam est la première victime, parce que vous trouvez des gens qui prient dans une mosquée et vous leur lancez des bombes, on ne peut pas appeler cela l’islam», souligne le président Macky Sall lors d’une rencontre officielle avec son homologue français.



Pour le président Macky Sall, l’Islam que connaît le Sénégal, est un Islam de tolérance. «Si nous voulons qu’il y ait de l’Islam tolérant, il faut bien combattre le terrorisme. Il faut que nous nous battions ensemble contre ces extrémistes. Mais en apprenant à bien parler aux gens, car nous ne sommes pas tous les mêmes et nous n’avons pas le même niveau de compréhension », précisera le président Macky Sall…