« Porter le brassard de capitaine, c’est représenter tout un pays » (Kalidou Koulibaly, défenseur des Lions) - adakar.com

Le brassard de capitaine lui va bien et Kalidou Koulibaly, en bon leader d'équipe, compte bien s'y appuyer pour guider ses partenaires vers le sacre tant attendu. Le nouveau relais du sélectionneur Aliou Cissé auprès du reste du groupe se dit fier et surtout conscient de la lourdeur qu'incombe une telle responsabilité. En parfaite entente avec l'ancien capitaine, Cheikhou Kouyaté, et le reste de la tanière, Koulibaly qui ne compte pas prendre la grosse tête, se sent plus que jamais investi d'une mission...