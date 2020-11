"On ne gagnera pas contre le virus en abandonnant une partie de l’humanité", déclare Emmanuel Macron - adakar.com

News International Article International "On ne gagnera pas contre le virus en abandonnant une partie de l'humanité", déclare Emmanuel Macron Publié le vendredi 13 novembre 2020 | Xinhua

© Autre presse par DR

Emmanuel Macron, le nouveau président de la République Française

"On ne gagnera pas contre le virus en abandonnant une partie de l'humanité", a déclaré jeudi le président français Emmanuel Macron lors de la cérémonie d'ouverture du Forum de Paris sur la Paix, forum qui se tient jusqu'au 13 novembre.



M. Macron s'exprimait depuis le Palais de l'Elysée à Paris aux côtés de la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva, du président du Sénégal Macky Sall, et du président du Conseil européen Charles Michel.



Ils s'étaient préalablement entretenus en visio-conférence avec la chancelière allemande Angela Merkel, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres.



"Depuis trois ans la vie est encore plus dure, avec une pandémie qui s'est abattue sur le monde depuis un an, le terrorisme qui s'est remis à frapper durement en Europe et ailleurs", a affirmé le chef de l'Etat français.



"Ces défis sanitaires et sécuritaires s'ajoutent aux défis climatiques, aux défis d'inégalités liées au dérèglement de notre équilibre financier et économique mondial", a poursuivi M. Macron, évoquant "un multilatéralisme fragilisé".



"Il faut bâtir un nouveau consensus. Nous devons nous mettre d'accord sur une même lecture du monde, de le faire entre pays quels que soient leur niveau de développement économique. On ne peut pas réussir les uns sans les autres", a souligné le président français.



La transition écologique doit être au cœur de la reconstruction économique mondiale, a-t-il affirmé, ajoutant que la relance économique devait être "une refondation par la transformation écologique".



"Le défi qui est le nôtre est d'accélérer les financements de la transition verte (...) le dialogue qui débute aujourd'hui doit se poursuivre (...) en impliquant les entreprises, les académiques et les ONG", a expliqué le président français, estimant que la réponse à ces défis du 21e siècle passait par "une alliance historique entre l'Afrique et l'Europe".



M. Macron a également appelé à "défendre les valeurs de l'universalisme face à un recul historique partout dans le monde". "L'universalité est aujourd'hui bousculée par une habitude au fait terroriste, il faut réussir à créer un ordre public mondial sur les réseaux sociaux et continuer à défendre l'universalité des valeurs", a-t-il ajouté.



Créé à l'initiative du président français Emmanuel Macron, le Forum de Paris sur la Paix, qui s'est tenu pour la première fois en 2018, se veut une plateforme internationale de réflexion sur la gouvernance mondiale ayant pour objectif de réinventer le multilatéralisme. Pour une troisième édition consacrée à la réponse mondiale au COVID-19, le Forum de Paris sur la Paix se déroule cette année du 11 au 13 novembre en visioconférence.