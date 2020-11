Sénégal : les autorités satisfaites du bon déroulement de la rentrée scolaire - adakar.com

Sénégal : les autorités satisfaites du bon déroulement de la rentrée scolaire Publié le vendredi 13 novembre 2020 | Xinhua

© Autre presse par DR

Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla

Le ministre sénégalais de l'Education nationale Mamadou Talla s'est félicité ce jeudi du bon déroulement de la rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire, après plus de sept mois de vacances de la majorité des élèves à cause de la pandémie de COVID-19.



Ce jeudi, environ quatre millions d'élèves et 97.000 enseignants ont repris le chemin de l'école à travers le pays.



Les autorités sénégalaises avaient arrêté les enseignements en mars après la découverte des premiers cas de COVID-19. En juillet, les élèves en classe d'examens ont repris et ont pu passer les examens.



Pour le ministre sénégalais de l'Education nationale, dans l'ensemble du pays, les services de son département constatent que "la rentrée a bien commencé et se passe dans de bonnes conditions".



Il a insisté sur l'importance du respect strict du nouveau protocole sanitaire mis en place dans le cadre de la prévention du COVID-19, "enjeu principal" de cette rentrée.



"On peut tirer des leçons de ce qui s'est passé en juin dernier, quand on reprenait au moment où la pandémie était à un niveau le plus élevé. Nous avons réussi à démarrer et l'école n'a pas été source de propagation", a rappelé M. Talla.



Dans un entretien avec la presse locale, paru ce jeudi, Moustapha Diagne, directeur de la Formation et de la Communication au ministère de l'Education nationale, a assuré que son département a pris toutes les dispositions pour que les masques, gels, matériels de lavage des mains soient disponibles dans les établissements scolaires du pays.



A ce jour, le Sénégal compte 15.744 cas confirmés de COVID-19, dont 326 décès et 15.386 guéris.