Conseil de la FIFA : Fouzi Lekjaa sérieux candidat ! - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Conseil de la FIFA : Fouzi Lekjaa sérieux candidat ! Publié le vendredi 13 novembre 2020 | africatopsport

© Autre presse par DR

Conseil de la FIFA : Fouzi Lekjaa sérieux candidat !

Tweet

Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), M. Fouzi Lekjaa a déposé sa candidature pour le poste de membre du Conseil de la Fédération Internationale de Football (FIFA) lors de la prochaine Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football (CAF) prévue à Rabat le 12 Mars 2021.



Il s’agit de la première candidature du Maroc à cette instance sportive mondiale.



Très impliqué dans le développement du football sur le continent africain, Fouzi Lekjaa occupe plusieurs fonctions au sein des instances et commissions du football mondial et continental. Il est depuis juillet 2019, le deuxième vice-président de la CAF, et depuis 2017 il préside la Commission des Finances de la CAF. Également depuis 2017, il est aussi vice-président de la Commission d’Organisation des Compétitions Inter-clubs et de la Gestion du Système d’Octroi des Licences de clubs au sein de la CAF. Sur le plan international, M. Fouzi Lekjaa siège depuis 2018 à la Commission de Gouvernance de la FIFA.



Cette année, Fouzi Lekjaa a été à l’origine de l’initiative visant à mettre en place une réflexion autour du développement des infrastructures du football en Afrique, initiative matérialisée par un séminaire de la CAF auquel la FIFA a été associée en janvier dernier à Rabat.



Steven LAVON