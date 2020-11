Deuil / Ghana: Jerry Rawlings, ancien président du Ghana de 1981 à 2001, n’est plus - adakar.com

Deuil / Ghana: Jerry Rawlings, ancien président du Ghana de 1981 à 2001, n'est plus Publié le jeudi 12 novembre 2020

Ghana : l’ancien président Jerry Rawlings est décédé

Jerry Rawlings, l’ancien président du Ghana pendant deux décennies de 1981 à 2001, est décédé ce jeudi 12 novembre 2020 à l’hôpital universitaire Korle-Bu d’Accra, à l’âge de 73 ans. Jerry Rawlings, homme politique charismatique connu pour sa rigueur et son franc-parler, s'est signalé pour la première fois en mai 1979 lors d’un coup d’État militaire manqué. Successivement, il participe au mois de juin 1979 au renversement du régime de Fred Akuffo, puis se débarrasse en décembre 1981 du régime Hilla Limann.



Après avoir renversé le président Hilla Limann, pouvoir civil qu'il estime corrompu, il reprend le contrôle du pays le 31 décembre 1981. Jerry Rawlings est triomphalement porté à la tête du Ghana qu’il dirige d’une main de fer avec le Conseil provisoire de la défense nationale. Il s'installe durablement au pouvoir et, en 1992, démissionne de l'armée, instaure le multipartisme, puis fonde le Congrès démocratique national. Il est élu président le 7 décembre 1992, et prend ses fonctions le 7 janvier 1993. La IVe République du Ghana est proclamée. Jerry Rawlings engage alors le pays dans un processus de démocratisation. Il ne se réclame ni du marxisme ni du capitalisme. Confronté à une crise économique, il applique une politique économique libérale, répondant aux souhaits du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Le 7 décembre 1996, il est réélu à la présidence de la République du Ghana. Il entame son second mandat le 7 janvier 1997. Après deux mandats, la limite prévue par la Constitution ghanéenne, Rawlings entérine la candidature de son vice-président, John Atta Mills, à la présidence en 2000, au nom de son parti. Le candidat de l'opposition, John Kufuor, est élu président. L'alternance est pacifique. Ces dix années de gestion de la nation lui permettront de donner au Ghana des institutions fortes, un bon esprit civique et un peuple ayant l’amour de la patrie, du respect pour les institutions de la République et l’environnement.



Jerry Rawlings, ce métisse ghanéen, est né le 22 juin 1947 à Accra, d'une mère autochtone, Victoria Agbotui, et d’un père écossais, James Ramsey John, un chimiste originaire de Castle Douglas, en Écosse. Seul enfant né de sa mère, elle-même issue de groupes ethniques, les Nzema et les Ewe, d'importance numérique faible, Rawlings fréquente l'école Achimota à Accra. Très vite, il va faire montre d’un engagement ferme pour la défense des intérêts supérieurs du Ghana. Fougueux, ingénieux et astucieux, ce jeune homme penche pour l’armée de l’air puis entre en 1968 à l'académie militaire guinéenne, à Teshie. Au bout de quelques années, il y décroche le grade de lieutenant d'aviation de l'Armée de l'air ghanéenne.



Rawlings, marié à Nana Konadu Agyeman qu'il rencontre au Collège Achimota et père de trois filles, s’est éteint ce jeudi 12 novembre 2020, dans un hôpital d'Accra, à 73 ans.





