Dakar, le 11 novembre 2020 - Le Sénégal s`est imposé 2-0, le mercredi 11 novembre 2020, face à la Guinée Bissau au stade Lat Dior de Thiès lors d`un match comptant pour les éliminatoires à la Coupe d`Afrique des Nations 2022. Tweet

L’Etat du Sénégal a pris les dispositions nécessaires et affrété un avion pour faciliter le déplacement des Lions à Bissau (Guinée Bissau), dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021, a annoncé mercredi le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Sow.



"Du point organisationnel, toutes les dispositions sont prises. L’Etat a affrété un avion, les dispositions sont prises à Bissau", a-t-il dit dans un entretien avec les journalistes, à la fin d’un match ayant opposé les Lions du Sénégal aux Djurtus de la Guinée Bissau.



L’équipe nationale du Sénégal a battu (2-0) le même jour la Guinée-Bissau en match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN.



Les deux équipes vont se retrouver dimanche dans la capitale bissau-guinéenne, pour le compte de la 4e journée des qualifications à la prochaine CAN.



"Nous devons faire la comptabilité des matchs. Nous avons les trois points, c’est ça qui était recherché. Il va falloir que d’ici dimanche, le coach tire les leçons’’ de ce premier match contre les Djurtus, "surtout dans le jeu, pour être plus performant", a-t-il dit.



"Il faut chercher les trois points, en tirant les leçons du match de ce jour", a insisté le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football.

