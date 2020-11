Migration irrégulière : Plus de 100 migrants de retour au bercail. - adakar.com

Migration irrégulière : Plus de 100 migrants de retour au bercail. Publié le jeudi 12 novembre 2020 | dakaractu.com

© Autre presse par DR

Une pirogue de migrants échoue sur la corniche-ouest de Dakar

Plus de cent migrants qui étaient partis en Europe de façon irrégulière, ont été rapatriés ce soir vers le Sénégal, renseigne une source anonyme à Dakaractu Mbour.

Ces personnes qui avaient été pour la plupart secourues en mer et détenues dans des camps de réfugiés en Espagne, mais aussi au Maroc retrouvent ainsi leur point de départ.

Pour l’heure, on ne connait pas les conditions prises par les autorités pour les aider à se reconstruire une vie dans leur pays.

Nous y reviendrons...