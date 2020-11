Emigration clandestine: Il envoie son fils de 14 ans à la mort - adakar.com

News Société Article Société Emigration clandestine: Il envoie son fils de 14 ans à la mort Publié le jeudi 12 novembre 2020 | Rewmi

Exclusif : Révélations sur la pirogue de migrants qui a échoué à la Porte du Millénaire

On ne saurait décrire ce qui est passé par la tête de M. L. Faye. Celui-ci a fait embarquer D. Faye, son fils âgé de moins de 14 ans, sur une pirogue en direction de l’Espagne. Mal lui en a pris car le jeune garçon rendra l’âme en pleine mer, suite à une courte maladie.



Le malheureux père a été arrêté hier, et placé en garde-à-vue à la Brigade de recherches de Mbour. Il est poursuivi pour homicide involontaire et complicité d’émigration clandestine.



Les faits remontent au 16 octobre dernier. D’après Libération, repris par Emedia, après avoir trompé la vigilance de son épouse, le père en question a remis son fils aîné à des passeurs qui devaient rallier l’Espagne à partir de Mbour.



Pendant la traversée, D. Faye est tombé malade et est finalement décédé. Son corps sera jeté dans l’océan comme le racontera un des rescapés à son patère désespéré.