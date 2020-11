Société africaine de raffinage : Serigne Mboup n’est plus le directeur général - adakar.com

Serigne Mboup, président du Conseil d`administration de la Société africaine de raffinage (SAR)

Serigne Mboup n’est plus directeur général de la Société africaine de raffinage (SAR). Il a été remplacé à ce poste par Mme Marième Ndoye Decreaene.



Cette dernière a dirigé, de novembre 2016 à août 2020, l’Unité de Formulation du Compact “Millenium Challenge Account” (UFC-MCA) qui avait en charge la coordination, la formulation et la préparation à la mise en œuvre d’un Compact portant exclusivement sur le secteur de l’énergie.



La nouvelle directrice générale de la SAR a également occupé le poste de Directeur des Routes au sein du ministère en charge des Infrastructures et des transports terrestres, d’avril 2013 à janvier 2018 (cumulativement à l’UFC-MCA entre novembre 2016 et janvier 2018).