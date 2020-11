Éliminatoires CAN 2022 : Le Sénégal à une victoire de la qualification - adakar.com

Éliminatoires CAN 2022 : Le Sénégal à une victoire de la qualification Publié le jeudi 12 novembre 2020

Le Sénégal pourrait décrocher son ticket de qualificatif pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2022 s'il s'impose dimanche prochain face à la Guinée Bissau, à Bissau, pour le match comptant pour la quatrième journée des éliminatoires à la CAN 2022 dans le groupe I.



Les Lions ont réussi à enchaîner ce mercredi 11 novembre 2020, une troisième victoire en autant de rencontres dans les phases éliminatoires. Le Sénégal a disposé facilement de la Guinée Bissau 2-0 au stade Lat Dior de Thiès. Les joueurs d'Aliou Cissé se sont imposés face à de vaillants "Jurtus". Le premier but sénégalais a été inscrit à la 43e minute par Sadio Mané sur penalty après que Ismaela Sarr a été accroché dans la surface de réparation.



Au retour des vestiaires le score restera inchangé jusqu'à la 74e minute de jeu. Le nouvel entrant à la place de Sarr Opa Nguette profitera d'une passe décisive de Sadio Mané pour corser l'addition. Le score ne bougera plus jusqu'à la fin du match.



Avec déjà 9 points en poche, le Sénégal peut se qualifier en battant la Guinée Bissau, dimanche 15 novembre, à Bissau.



Makhtar C.