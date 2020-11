Lions et Jurtus vont s’affronter à huis clos (Officiel) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Lions et Jurtus vont s’affronter à huis clos (Officiel) Publié le mercredi 11 novembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par SB

Éliminatoires CAN 2021 - Le Sénégal domine le Congo 2-0

Thiès, le 13 novembre - Les Lions du Sénégal ont battu, mercredi soir au stade Lat Dior de Thiès, le Congo, 2-0, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. Tweet

Le match devant opposer ce mercredi, à partir de 16 heures à Thiès le Sénégal, à la Guinée Bissau pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022, va se jouer à huis clos, a annoncé la Fédération sénégalaise de football.



Cette décision a été prise en raison des ‘’mesures sanitaires prises par la CAF dans ce contexte de Covid-19’’, a souligné la FSF dans un communiqué parvenu à l’APS.



Toutefois la tribune de presse sera accessible aux journalistes accrédités dans le respect des mesures sanitaires prises par les autorités étatiques et des protocoles sanitaires prises par la CAF et la FIFA, a précisé la même source.



La Confédération africaine de football avait préconisé des matchs à huil pour ce mois novembre tout ouvrant la voie à la possibilité de jouer avec un public sous réserve de l’autorisation des autorités des Fédérations hôtes soumise à son approbation.





SD/AKS