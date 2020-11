La plateforme de l’investissement concrétise une directive présidentielle, selon le directeur de l’Apix - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie La plateforme de l’investissement concrétise une directive présidentielle, selon le directeur de l’Apix Publié le mercredi 11 novembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DF

Forum économique Sino-Sénégalais

Dakar, le 3 Juillet 2015 - Un Forum économique Sino-Sénégalais s`est ouvert ce matin à Dakar. Plusieurs autorités des deux pays étaient présentes à la cérémonie. Photo: Mountaga Sy, directeur général de l`APIX Tweet

L’ouverture de guichets de promotion des investissements et de services aux entreprises s’inscrit dans une dynamique de mise en application effective du Conseil présidentiel sur le Programme d’actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A), a rappelé le directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX).



Mountaga Sy a notamment souligné mardi à Saly Portugal le fait que le chef de l’Etat en avait fait une des recommandations de ce Conseil présidentiel organisé le 29 septembre dernier.



Il s’agit de concrétiser l’opérationnalisation des Plateformes de l’investissements pour bâtir des territoires viables et compétitive en poursuivant l’amélioration continue de l’environnement des affaires partout au Sénégal afin de dynamiser et de faciliter les investissements privés dans les zones éco-géographiques, a expliqué le directeur général de l’APIX.



Intervenant à la mise en service du guichet de Saly Portugal, M. Sy est revenu sur l’importance de redimensionner la priorité accordée à certains secteurs pour atteindre au plus vite l’objectif de souveraineté alimentaire et sanitaire conformément aux recommandations du chef de l’Etat.



Il s’agit ainsi d’initier les parties prenantes à la construction et à la cogestion d’un cadre de dialogue public privé local et d’améliorer la perception des promoteurs sur le rôle d’animation économique de la Plateforme de l’investissement mais également, sur la mise en synergie des structures d’appui au secteur privé, selon Mountaga Sy.





ADE/AKS