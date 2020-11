Macky Sall au Forum de paris sur la paix - adakar.com

Le président Macky Sall quitte Dakar ce mercredi à destination de Paris où il prendra part, jeudi, à la réunion de haut niveau du Forum sur la paix, sur invitation de son homologue français Emmanuel Macron, a appris l’APS.



Le Forum de Paris sur la paix, initié en 2018, ‘’est un cadre de dialogue sur des questions d’intérêt majeur touchant à la gouvernance mondiale et au multilatéralisme’’, souligne la présidence sénégalaise dans un communiqué.



Cette 3e édition du Forum portera sur des sujets liés à la santé, à l’environnement, à l’inclusion, au commerce, au numérique et à l’éducation.



Parmi les invités à cette rencontre, le communiqué cite également Angela Merkel, Chancelière de la République Fédérale d’Allemagne, Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud, président en exercice de l’Union africaine ;



Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission de l’Union européenne, Charles Michel, président du Conseil européen et Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI y sont également attendus.



La même source signale qu’en marge du Forum de Paris, le président Sall participera à la Réunion des Banques publiques de développement, préparatoire du Sommet de Paris de 2021 sur le financement des économies africaines.



Le retour du chef de l’Etat à Dakar est prévu, vendredi.



OID/AKS