Cissé inquiet du "rythme effréné" de matchs Publié le mercredi 11 novembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, s’est inquiété, mardi, du ’’rythme effréné’’ de matchs, craignant une cascade de blessures chez les professionnels.



’’Tous les spécialistes du football sont inquiets du rythme effréné de ces matchs, ce qui est à l’origine des nombreux blessés’’’, a dit Aliou Cissé, estimant que ce sont les sélections nationales qui vont le plus payer les pots cassés.





’’Les clubs souffrent, les sélections vont en souffrir davantage’’, a ajouté le sélectionneur national, interrogé de la récurrence des blessures de son milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye (PSG, France).



Le Sénégal a déploré cinq forfaits pour sa double confrontration contre la Guinée Bissau avec trois joueurs blessés à savoir Idrissa Gana Gueye, Keita Baldé (Sampdoria, Italie) et Saliou Ciss (Nancy, France).



Et la tendance ira crescendo en cette année 2020, selon Aliou Cissé, estimant qu’il est temps de trouver une solution à ce rythme effréné de matchs.



’’Heureusement pour le Sénégal qui dispose d’un grand réservoir de joueurs’’, a poursuivi le sélectionneur, qui dit être toutefois triste pour les joueurs sélectionnés et qui ne sont pas présents.



’’Maintenant, place aux joueurs qui sont là, disponibles prêts à montrer leurs qualités pour pouvoir aider l’équipe à gagner ces deux rencontres’’, a-t-il par ailleurs ajouté.



