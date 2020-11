Elim Can 2021 : Top 5 des matchs à suivre de la 3è journée - adakar.com

Elim Can 2021 : Top 5 des matchs à suivre de la 3è journée Publié le mercredi 11 novembre 2020

© Autre presse par DR

Eliminatoires CAN 2021

C’est la semaine internationale. Sur le continent, elle rime avec le retour des éliminatoires de la CAN 2021 stoppées depuis novembre 2019. Deux journées sont au programme. On vous présente les 5 matchs à suivre lors de la 3è journée.



Mauritanie – Burundi, 11 novembre à Nouakchott



Une première participation à la CAN en 2019. Les deux nations veuelnt récidiver en janvier 2022. Pour l’heure, les Mourabitounes sont bien engagés avec 4 points, tandis que les Hirondelles trainent (0 point). L’issue de la double confrontation pourrait déjà écarter l’un d’eux.



Cap Vert – Rwanda, 11 novembre à Praia



Derrière le Cameroun, pays hôte de la prochaine CAN, il n’y a lus qu’une place à prendre. Et les deux adversaires ne sont pas les plus mieux lôtis. 2 points pour les Requins bleus et 0 pour les Amavubis. Novembre pourrait décider de qui pourrait encore prétendre à la phase finale.



Soccer Football – Africa Cup of Nations 2019 – Group D – Namibia v Ivory Coast – 30 June Stadium, Cairo, Egypt – July 1, 2019 Ivory Coast’s Max Gradel celebrates scoring their first goal with Wilfried Bony, Wilfried Zaha and Mamadou Bagayoko REUTERS/Suhaib Salem



Côte d’Ivoire – Madagascar, 12 novembre à Abidjan



Dans un groupe pourtant annoncé à sa taille, la Côte d’Ivoire a montré des signes de faiblesses. Une victoire difficile sur le Niger puis une défaite en Ethiopie. La réception de Madagascar, leader du groupe doit réveiller les Eléphants. Mais attention, les Barea déménagent tout sur le passage désormais. Première sortie officielle du sélectionneur Patrice Beaumelle.



Gabon – Gambie, 12 novembre à Franceville



Co leaders du groupe de qualifications, Panthères et Scorpions s’affrontent pour le leadership. Tous amputés de plusieurs éléments, le match pourrait bien servir aux deux membres du groupe (RD Congo et Angola). Le Gabon croit en revanche en Aubameyang. Indécis.



Egypte – Togo, 14 novembre au Caire



Après une CAN complètement ratée à la maison l’année dernière, les Pharaons ont mal entamé ces qualifications. Deux points après deux journées avec des matchs nuls contre le Kenya et les Comores. Mohamed Salah et ses coéquipiers sont dos au mur et doivent réagir. La réception du Togo est idéale pour relancer la machine. En face, les Eperviers aussi ne comptent qu’un point après deux matchs. Pression.



Plusieurs autres rencontres sont au programme de cette 3è journée dont Zambie – Botswana où les Chipolopolo ne peuvent plus se permettre un faux pas. Un continent en ébullition dans les dix prochains jours…



Steven LAVON