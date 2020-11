UMOA : 33 milliards de Fcfa levés sur le marché financier par la Côte d’Ivoire - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie UMOA : 33 milliards de Fcfa levés sur le marché financier par la Côte d’Ivoire Publié le mercredi 11 novembre 2020 | fratmat.info

© Autre presse par DR

Economie : Des billets de banque

Tweet

Dans l’optique de couvrir des besoins de financement du budget de l’Etat, la Côte d’Ivoire, par le biais du Trésor public, a levé le lundi 9 novembre 2020, sur le marché financier de l’Union monétaire ouest-africaine (Umoa) un montant de 33 milliards de FCfa. Ce, au terme de son émission par adjudication de Bons assimilables du trésor (Bat) de maturité 28 jours.



Selon l’information publiée par l’agence Afrik financial, durant ce mois de novembre 2020, les intentions d’émission de titres publics exprimées par les autorités ivoiriennes se chiffrent à 90 milliards de FCfa contre 60 milliards de FCfa pour le mois d’octobre.



A la clôture de l’émission, l’agence Umoa-Titres a recensé 60 milliards de FCfa de soumissions globales faites par les investisseurs pour un montant mis en adjudication de 30 milliards de FCfa. Le taux de couverture du montant mis en adjudication est ainsi de 200%.



A en croire le média, sur le montant des soumissions, le Trésor public ivoirien en a retenu 33 milliards de FCfa et rejeté les 27 milliards de FCfa restants, soit un taux d’absorption de 55%. Le taux moyen pondéré est à 1,98% et le taux marginal à 1,99%. Quant au rendement moyen pondéré, il s’est établi à 1,98%.



Pour le remboursement des bons émis, il se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 7 décembre 2020. Les intérêts sont payables d’avance et précomptés sur la valeur nominale des bons qui est d’un million de FCfa.