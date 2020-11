Les lions déterminés à assurer la qualification à la CAN 2022 dès dimanche (CISSÉ) - adakar.com

Les lions déterminés à assurer la qualification à la CAN 2022 dès dimanche (CISSÉ) Publié le mercredi 11 novembre 2020

L’équipe du Sénégal est déterminée à aller chercher les six points attendus des deux matchs contre la Guinée-Bissau, qui seront synonymes d’une qualification à la CAN 2022, a déclaré son sélectionneur, Aliou Cissé, lors d’une conférence de presse, mardi.



‘’Les joueurs sont très motivés pour prendre les trois points demain (mercredi) et aller gagner dimanche (à Bissau)’’, a-t-il dit.



‘’J’ai vu des joueurs très motivés’’, a insisté le sélectionneur national, qui a toutefois déploré le peu de temps passé avec les Lions pour préparer la double confrontation.



Aliou Cissé, qui tenait une conférence de presse via les réseaux sociaux, sait que ce ne sera pas facile, ‘’face à la Guinée-Bissau, une équipe qui progresse année après année’’.



‘’Elle s’était qualifiée à la CAN 2017 et à celle de 2019. Elle dispose aussi d’un bon réservoir de joueurs établis à l’étranger, notamment au Portugal’’, a rappelé Cissé, affirmant avoir beaucoup de respect pour la sélection bissaui-guinéenne.



Mais les Djurtus joueront contre des Lions qui ont l’habitude de ce genre de rencontre, s’est empressé d’ajouter le sélectionneur national, soulignant que le Sénégal est déterminé à obtenir la qualification à la CAN dès dimanche.



Aliou Cissé s’est aussi réjoui des bonnes performances de son attaquant Boulaye Dia, actuel meilleur buteur de la Ligue 1 française, avec huit buts.



‘’C’est un très bon joueur, avec beaucoup de qualités. Et c’est pourquoi nous l’avons démarché’’, a-t-il dit. Depuis deux, voire trois ans, Boulaye Dia fait de très bonnes performances avec son club, Reims (élite française).





